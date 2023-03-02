"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций Газпрома до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций "Газпрома" с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была снижена экспертами на 25% (с 240 до 180 рублей за штуку) на горизонте года.

"Перспективы доходов "Газпрома" от экспорта в Европу ухудшаются из-за теплой погоды и падения цен на газ. При этом в течение года возможны позитивные катализаторы", - отмечают аналитики.

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