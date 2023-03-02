Котировки нефти, вероятно, пока останутся в диапазоне $80-85/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, пока продолжат торги в диапазоне $80-85 за баррель, триггеров для движения в ту или иную сторону нет - сильная статистика по деловой активности Китая нивелируется рисками рецессии в США, а фактор дефицита предложения нефти на мировом рынке может проявиться только к лету, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

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