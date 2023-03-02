Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут новости Мосбиржи и "ФосАгро", инфляция в еврозоне:

- Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за февраль.

- Совет директоров "ФосАгро" обсудит финансовые результаты компании за 2022 год и вопрос о выплате дивидендов.

- Инфляция в еврозоне за февраль.

- Уровень безработицы в еврозоне в феврале.

- Недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.