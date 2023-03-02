Индекс Мосбиржи может вырасти до 2300п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2300 пунктов на торгах в четверг, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Среди ключевых сегментов отдаем предпочтение бумагам нефтегазового сектора, в особенности акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "Татнефти". Динамика бумаг Сбербанка может оказаться хуже, чем в целом у рынка", - отмечают эксперты в комментарии.

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