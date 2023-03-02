Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-76 руб./$1 в четверг- ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 75-76 руб./$1 в четверг, драйверов для ощутимых скачков на данный момент нет, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Рост китайской валюты, по мнению экспертов, может продолжиться в ближайшие торговые сессии, курс пары юань/рубль может уйти выше отметки в 11 рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.