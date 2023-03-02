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02 марта 2023 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 2 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января. Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные" заявления руководителей Федеральной резервной системы, а также отчетность компаний. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение индекса до 48 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых. Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 или 50 базисных пунктов. По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Доходность 10-летних гособлигаций США в среду подскочила до 3,994% годовых - максимума с 9 ноября прошлого года, на фоне усиливающихся ожиданий затягивания цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность двухлетних US Treasuries взлетела до максимальных с июля 2007 года 4,887%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на корпоративных новостях. Так, китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,03%. Вместе с тем южнокорейский Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,05%.

В свою очередь нефть в четверг утром приостановила свой рост после подъема по итогам предыдущих торгов на данных о запасах топлива в США, а также на новостях о планах России сократить добычу и экспорт нефти. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК снизились всего на 0,08% и составили $84,24 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 1% - до $84,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 0,15% - до $77,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов поднялась на 0,8% и составила $77,69.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей. Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 марта снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,407 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,388 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,05% и составил 109,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 836,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,46%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,3%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,1%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,09%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил 3-летниий выпуск облигаций серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей. Банк установил ставку 1-го купона бондов на уровне 10,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в 10,62% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-купона составлял не выше 10,5% годовых, а объем размещения - не менее 7 млрд рублей.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" завершило размещение 5-летних облигаций 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение проходило по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Кроме того, компания объявила, что 27 апреля приобретет по оферте до 2 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 20 апреля по 26 апреля. У компании также запланированы оферты 25 августа и 27 ноября 2023 года. Осенью 2022 года инвестгруппа разместила выпуск коммерческих облигаций на 53 млрд рублей, других выпусков в обращении у компании нет.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 28 февраля. Техразмещение начнется 3 марта и продлится до 17 марта, либо размещения последней облигации выпуска.

АО "Бизнес альянс" планирует 14 марта провести сбор заявок на выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Ориентир доходности составит премию 650-700 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в конце января. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Элит строй" приобрело в рамках оферты 508 тыс. 469 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 50,85% выпуска. Эмитент разместил 3-летний выпуск на 1 млрд рублей в августе 2021 года. Ставка текущего купона до погашения 14% годовых, купоны ежемесячные. Других выпусков компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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