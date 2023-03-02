Потенциал продолжения роста цены нефти пока ограничен - БКС Экспресс

Потенциал продолжения роста котировок нефти марки Brent пока выглядит ограниченным, среднесрочные драйверы кардинально не поменялись, говорится в обзоре экспертов БКС Экспресс.

"Нефтяные цены в среду продолжили рост, поддерживаемые в том числе достаточно сдержанным ростом запасов нефти в США. "Послевкусие" от сильных данных по деловой активности в Китае также располагало к оптимизму. Однако среднесрочные драйверы кардинально не поменялись, так что потенциал для продолжения роста пока выглядит ограниченным, - пишут аналитики. - Фьючерсы на нефть марки Brent тестируют верхнюю границу большого нисходящего канала, который актуален с июля 2022 года. Краткосрочно коридор $80-85 за баррель может сохраняться, но если нисходящий тренд действительно будет переломлен, то следующей целью может выступить зона $89-90 за баррель. Для фиксации пробоя важно увидеть именно консолидацию над пробитой линией".

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