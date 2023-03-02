S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с января

Dow Jones завершил торги в среду в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Фондовые индексы стран АТР демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг. Нефть в четверг продолжает слабо дорожать.

Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января.

Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные" заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчетность компаний, в том числе, сразу нескольких ритейлеров.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economic, предполагал повышение индекса до 48 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых.

Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Доходность 10-летних гособлигаций США в среду подскочила до 3,994% - максимума с 9 ноября прошлого года, на фоне усиливающихся ожиданий затягивания цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность двухлетних US Treasuries взлетела до максимальных с июля 2007 года 4,887%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Стоимость акций американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) Holdings Inc. упала на 8% к закрытию рынка в среду. Компания зафиксировала чистый убыток в октябре-декабре по итогам 14-го квартала подряд, а также завершила с убытком четвертый год подряд.

Бумаги Lowe''s Cos. (SPB: LOW) подешевели на 5,6%. Владелец второй по величине сети магазинов товаров для дома в США сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом финансовом квартале. Скорректированная прибыль ритейлера превысила прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Акции еще одного американского ритейлера - Kohl''s Corp. - снизились в цене на 1,9%. Оператор сети универсальных магазинов зафиксировал в четвертом квартале чистый убыток в размере $2,49 на акцию по сравнению с чистой прибылью в $2,2 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что компания получит прибыль в $0,97 на акцию. Квартальная выручка ритейлера, а также его прогнозы на 2023 год оказались хуже ожиданий рынка.

Оператор сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. получил в минувшем квартале чистую прибыль в размере $2,04 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,02 на акцию. Квартальная выручка компании увеличилась на 9%, до $7,72 млрд, также превысив ожидания экспертов ($7,61 млрд). Акции Dollar Tree подорожали на 1,95%.

Цена бумаг Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. рухнула на 18,3%. Американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в минувшем квартале на треть, однако его выручка не оправдала ожиданий.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) подешевели почти на 6%. Компания увеличила выручку в четвертом квартале в 1,2 раза, однако ее чистый убыток вырос в связи с повышением себестоимости продаж.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду поднялся на 5,14 пункта (0,02%) и составил 32661,84 пункта. В числе компаний индекса, акции которых подорожали по итогам торгов, - Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,8%), 3M Co. (SPB: MMM) (+2,3%), Intel Corp. (SPB: INTC) (+1,6%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 18,76 пункта (0,47%) - до 3951,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 76,06 пункта (0,66%) и составил 11379,48 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на корпоративных новостях.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Цена бумаг Nio (SPB: NIO) рухнула на Гонконгской фондовой бирже более чем на 12%. Производитель электромобилей увеличил выручку в четвертом квартале в 1,2 раза, однако его чистый убыток вырос в связи с повышением себестоимости продаж. При этом оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской бирже входят также акции ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,1% и 2,4% соответственно, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 2,6%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,5%.

Weibo Corp. (SPB: WB), владелец крупнейшей социальной сети в Китае, в октябре-декабре увеличил чистую прибыль благодаря мерам по сокращению расходов, позволившим компенсировать падение рекламных доходов. Между тем выручка упала на 27%. Стоимость акций компании упала на 12%. Возможно, трейдеров разочаровало то, что Weibo не объявила программу buyback, пишет MarketWatch.

Бумаги China Rare Earth Resources & Technology дешевеют на 7,7%, China Northern Rare Earth - на 4,2% и Rising Nonferrous Metals Share Co. - на 8%. Причиной этого стали новости о том, что американская Tesla (SPB: TSLA) планирует отказаться от использования редкоземельных металлов в новом поколении двигателей для электромобилей.

В то же время капитализация Techtronic Industries растет на 3%. Производитель электрооборудования и уборочных машин в 2022 году снизил чистую прибыль примерно на 2% из-за повышения финансовых расходов, но выручка повысилась на 0,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 МСК уменьшилось на 0,06%.

Наиболее значительное снижение показывают акции генерирующих компаний Fuji Electric Co. и Kansai Electric Power Co., подешевевшие на 3,6% и 2,2% соответственно, телекоммуникационной NTT Data Corp. и Chiba Bank - на 2,6%.

В то же время повышается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,3%) и производителя приставок Nintendo (+0,1%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+2,4%).

Южнокорейский Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%, сталелитейной Posco - на 6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,05%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 4%, еще одного представителя отрасли Fortescue Metals - на 4,3%.

Нефть в четверг продолжает слабо дорожать после подъема по итогам предыдущих торгов на данных о запасах топлива в США.

Поддержку рынку также оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает Trading Economics.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК выросли на $0,1 (на 0,12%) и составляли $84,41 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $0,86 (на 1%) - до $84,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась утром на $0,08 (0,10%) - до $77,77 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов поднялась на $0,64 (на 0,8%) и составила $77,69.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.