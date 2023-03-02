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02 марта 2023 года 09:12
Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе, возможные цели - 2340-2380 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций всю неделю выглядит сильно и устойчиво растет. Индекс Мосбиржи в среду вырос еще на 1,5% и почти добрался до максимальных значений с сентября прошлого года. Объемы торгов остаются повышенными, около 40 млрд руб. в день. И хотя в моменте индекс начинает выглядеть локально перегретым, в среднесрочной перспективе пространство для подъема остается. Удержание длинных позиций актуально, - пишет аналитик в обзоре. - На графике индекса Мосбиржи мы видим возврат в рамки растущего тренда. Повторный подъем выше 2250 пунктов стал сигналом для перестановки следующих целей роста. В частности, вновь актуальны ориентиры в районе 2340-2380 пунктов. Вряд ли эти рубежи будут достигнуты в рамках текущего непрерывного импульса роста, но после некоторой консолидации или незначительной коррекции их достижение вполне возможно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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