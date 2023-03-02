Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе, возможные цели - 2340-2380 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций всю неделю выглядит сильно и устойчиво растет. Индекс Мосбиржи в среду вырос еще на 1,5% и почти добрался до максимальных значений с сентября прошлого года. Объемы торгов остаются повышенными, около 40 млрд руб. в день. И хотя в моменте индекс начинает выглядеть локально перегретым, в среднесрочной перспективе пространство для подъема остается. Удержание длинных позиций актуально, - пишет аналитик в обзоре. - На графике индекса Мосбиржи мы видим возврат в рамки растущего тренда. Повторный подъем выше 2250 пунктов стал сигналом для перестановки следующих целей роста. В частности, вновь актуальны ориентиры в районе 2340-2380 пунктов. Вряд ли эти рубежи будут достигнуты в рамках текущего непрерывного импульса роста, но после некоторой консолидации или незначительной коррекции их достижение вполне возможно".

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