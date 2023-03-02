Freedom Finance Global рекомендует продавать акции First Solar

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции First Solar Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $145 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"First Solar отчиталась за четвертый квартал на уровне ожиданий, рентабельность до сих пор находится под давлением. Компания активно наращивает продажи и постепенно нормализует издержки, но текущая оценка ее акций завышена, особенно на фоне конкурентов", - отмечает эксперт Дмитрий Поздняков.

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