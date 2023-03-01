Рубль упал к доллару и евро по итогам первых весенних торгов после завершения накануне налогового периода февраля

Москва. 1 марта. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне налогового периода февраля.

Курс доллара США составил 75,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,2 руб./EUR1, подорожав на 75 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,7 копейки - до 77,4 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 12 копеек - до 10,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел по итогам первых торгов марта в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров по факту завершения накануне налогового периода месяца. Во вторник, 28 февраля, они перечислили в бюджет НДПИ, НДД и акцизы, поэтому в ближайшие к этому дню торговые сессии рубль довольно активно рос в основных парах.

Кроме того, котировки нацвалюты снижаются в связи с ухудшением бюджетных показателей, вызванных, в том числе, заметным уменьшением экспортных доходов после введения большого числа санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли со стороны западных стран.

Россия сокращает добычу нефти в марте, исходя из принципа, подразумевающего отсутствие задачи продавать по любой цене ради объема, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании Валдайского клуба.

"Нет задачи продавать нефть любой ценой ради объема. Потому что есть определенные нерыночные ограничения и попытка их как-то укоренить. Россия непросто не согласна с этим, но мы считаем, что это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики", - сказал он.

Как говорится в сообщении Минфина РФ, опубликованном в среду, средняя цена нефти марки Urals в январе-феврале 2022 года сложилась в размере $49,52 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,8 раза ($88,89). В феврале также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $49,56 за баррель. Средняя цена на нефть сорта Brent в феврале была на уровне около $83,5 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил около 41%. В январе он был на таком же уровне, в декабре составил около 38% (Brent - $81,2, Urals - $50,47).

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в феврале составила $49,13 за баррель по сравнению с $49,02/барр. в январе и $50,15/барр. в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка Urals к сорту Brent (североморскому датированному) составила в прошлом месяце $33,73 за баррель по сравнению с $33,84/барр. в январе и $30,21/барр. в декабре 2022 года, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюзом с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ. Эта котировка является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные котировки.

По данным Argus, в феврале цена нефти Urals на базисе FOB Primorsk составляла в среднем $43,2 за баррель по сравнению с $42,8 в январе и $43,35 за баррель в декабре. При этом скидка российского сорта на базисе FOB к марке Brent составила $39,63/барр. против $40,05/барр. в январе.

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 г. в размере $70,1/барр. Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырье не продается по установленному их правительствами "потолку" (с 5 декабря - $60 за баррель).

РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка".

Цены на нефть перешли к росту на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов сырья.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали роста на 1,9 млн баррелей.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 6,2 млн баррелей.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,93% - до $84,23 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,82% - до $77,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают сигналы быстрого восстановления деловой активности в Китае. Данные Государственного статистического управления КНР, опубликованные в среду, показали ускорение темпов роста как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, по итогам торгов среды курс доллара сохранил позиции недалеко от уровня 75 руб., так как рубль пока не может найти сил для укрепления. "Накануне завершился налоговый период, нефтяные цены значительную часть дня торговались в минусе после утреннего роста на позитивной макростатистике из КНР. Для российской валюты не характерную для конца зимы-начала весны ситуацию с торговым балансом создает санкционное сжатие экспорта и одновременное восстановление импорта - пиковые значения профицита счета текущих операций ранее приходились именно на февраль-апрель, это был наиболее благоприятный период для рубля. В краткосрочной перспективе рубль может поддержать увеличение объема продаваемой инвалюты в рамках бюджетного правила. Ориентир по паре "доллар-рубль" - 74-76 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Сегодня рубль снижается по отношению к доллару, но уже не так активно, как ранее. Пара "доллар-рубль" торгуется выше 75 руб./$1. Постепенно меры балансирования бюджетной политики и стабилизации финансовой системы будут оказывать поддержку курсу национальной валюты. Речь прежде всего о продолжающихся продажах юаней в рамках бюджетного правила со стороны Минфина, а также ужесточении денежно-кредитной политики Банком России. Так, с 1 марта ЦБ повысил до 4% нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в национальной валюте для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций. При этом в будущем не исключено также и повышение ключевой процентной ставки в случае усиления инфляции. По нашим прогнозам, до конца года она может быть повышена в диапазон 8-8,5%", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"...Сальдо торгового баланса и геополитика, развитие ситуации на Украине будут определяющими факторами для рубля в марте. Давление на российскую валюту может оказать снижение цен на нефть, рост ожиданий замедления глобальной экономики, повышение рисков замедления экономики Китая (внешний фон). Но он же может быть позитивным для рубля, если появятся сигналы того, что экономическая экспансия в Китае восстанавливается более уверенными темпами. Также поддержку рублю в марте будут оказывать продажи валюты в рамках бюджетного правила. Мы считаем, что курс пары "доллар-рубль" будет в марте тяготеть к диапазону 71-76 рублей за доллар. Курс пары "юань-рубль" будет находиться в диапазоне 11,20-10,00 рублей за юань. Курс "евро-рубль" должен стремиться сохранять диапазон 81-76 рублей за евро", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 марта на 35,81 копейки, до 75,2513 руб./$1, и увеличил курс евро на 58,4 копейки, до 80,1008 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 34,08 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,3204 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 33,82 копейки и составил 75,207 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 573,713 млн, из которых $553,751 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 019,962 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 59,36 копейки, до 80,0607 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 59,51 копейки, подорожав до 80,0981 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 004,845 млн, из которых EUR222,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR782,189 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,63% и 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 2 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.