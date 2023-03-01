Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 1 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на опасениях затягивания текущего цикла повышения ставок Федрезерва. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта, подешевев до 61,89% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,37% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,53% от номинала (доходность - до 9,68% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел 28 базисных пунктов, до 42,84% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, опустившись до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 34,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 43,16% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26,81% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли тоже 1 базисный пункт, подешевев до 41,4% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 22,5% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 42 базисных пункта - до 87,66% от номинала (его доходность снизилась на 85 базисных пунктов - до 31,27% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) после локальной позитивной коррекции в начале недели в среду снижаются второй день подряд на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.

Американские фондовые индексы снижаются в среду на более слабых, чем ожидалось, статданных и неоднородной корпоративной отчетности. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали повышения индекса до 48 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Другой показатель активности в американской промышленности - рассчитываемый S&P Global индекс менеджеров по закупкам (PMI) - вырос в феврале до 47,3 пункта с 46,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительно февральское значение индекса оценивалось в 47,8 пункта.