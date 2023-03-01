"Финам" сохраняет рейтинг акций Techtronic Industries на уровне "покупать" с целевой ценой HKD109,5, что эквивалентно почти 37%-ному потенциалу роста от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Techtronic Industries (0669.HK) представил финансовые результаты за 2022 год. Чистая прибыль акционеров в отчетном периоде сократилась на 2% г/г до $1,077 млрд или $0,59 на акцию. Выручка компании по итогам прошлого года повысилась на 0,4% г/г до $13,3 млрд. Менеджмент сохраняет оптимистичный взгляд на перспективы бизнеса в 2023 году благодаря дальнейшему развитию флагманских брендов и расширению производственных мощностей во Вьетнаме, Мексике и США, что повышает эффективность производства, ускоряет вывод продукции на рынок и обеспечивает максимальную гибкость", - отмечают аналитики.

Techtronic Industries - китайский мировой лидер в области электроинструментов и электрооборудования.

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