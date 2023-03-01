ПСБ назвал топ-5 наиболее привлекательных акций РФ на март 2023г

Эксперты Промсвязьбанка (ПСБ) составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок в марте 2023г: "Татнефть", Сбербанк, ГК "Самолет", "Магнит" и "Группа Позитив", сообщается в комментарии банка.

"Обыкновенные акции "Татнефти" (518 руб., + 55%) стоят дешевле "префов", что неcтандартно. Бумаги сильно перепроданы, при этом они более устойчивы к санкционным рискам, чем другие акции сектора. Также у "Татнефти" привлекательный дивидендный профиль", - отмечают эксперты.

В свою очередь, Сбербанк (ао: 222 руб., +30%) в конце 2022 года снова стал прибыльным и может распределить дивиденды. Аналитики ждут, что они составят минимум 6,65 руб./акцию (если распределят 50% прибыли) или 10,67 руб./акцию (если 100%).

ГК "Самолет" (3300 руб., +27%) демонстрирует более высокие результаты относительно рынка и сохраняет амбициозные планы на этот год - рост продаж на 78%, - подчеркивается в комментарии. - Поддерживает бумаги и активное развитие недевелоперских проектов. Низкий уровень долга позволяет платить дивиденды".

"Магнит" (6814 руб., +51%), по оценке экспертов ПСБ, продемонстрировал уверенные операционные и финансовые результаты в 2022 году, при этом имеет высокий уровень ликвидности, который может быть направлен на выплату дивидендов. В текущих условиях "Магнит" выигрывает за счет ставки на торговые точки экономформата.

Аналитики банка полагают, что "Группа Позитив" (2330 руб., +43%) в условиях ухода западных конкурентов может масштабировать бизнес и показать кратный рост финансовых показателей. В плюс играют низкая долговая нагрузка и стабильные дивидендные выплаты. Эта компания - пример отличной истории роста, отмечается в комментарии.

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