Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Nike Inc. с прогнозной стоимостью $104,5 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Стоп-лосс", по мнению экспертов, можно установить на уровне $129,5.

Стратег инвесткомпании Михаил Степанян отмечает следующие важные факторы:

- риски давления на спрос в 2023 году;

- большие товарные запасы, риски давления на маржу;

- завышенные рыночные оценки акций.

Nike Inc. - ведущий производитель спортивной экипировки. Ключевое направление компании - спортивная обувь (доля рынка около 44%). В течение последних лет компания активно трансформирует бизнес-модель с целью увеличения доли прямых и онлайн-продаж. В Америке Nike формирует 42,4% выручки, в Европе - 17,8%, в АТР и Океании - 25,7%, в Африке и на Ближнем Востоке - 8,8%.

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