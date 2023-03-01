"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Progressive

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций страховой компании Progressive Corp. с учетом стоимостной оценки , сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания повысила тарифы в 2022-23 гг., но в 4К22 столкнулась с ростом требований в сфере страхования имущества (отчасти из-за арктического шторма "Эллиот") и автострахования. Кроме того, существенно повысилась стоимость ремонта автомобилей и запчастей на фоне инфляции и перебоев в цепях поставок. Котировки акций эмитента близки к верхней границе 52-недельного диапазона ($103-144). По коэффициенту P/B текущее значение 5.5х соответствует верхней границе исторического интервала (2-5.5х) и значительно превышает медианное значение по сектору (1.5х), - отмечают эксперты. - Мы рассмотрим возможность повышения рекомендации по бумагам Progressive в случае значительного отката в котировках не по фундаментальным причинам и улучшения показателей ROE и комбинированных коэффициентов".

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