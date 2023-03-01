Рубль днем падает к доллару и евро после завершения накануне февральского налогового периода

Москва. 1 марта. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне налогового периода февраля.

Курс доллара США составил 75,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,15 руб./EUR1, подорожав на 70,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,06 копейки - до 77,4 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 14,7 копейки - до 10,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров по факту завершения накануне налогового периода месяца. Во вторник они перечислили в бюджет НДПИ, НДД и акцизы, поэтому в ближайшие к этому дню торговые сессии рубль довольно активно рос в основных парах.

Кроме того, котировки нацвалюты снижаются под давлением эмбарго на цены российских нефти и нефтепродуктов, которое было введено со стороны ЕС и G7.

Как говорится в сообщении Минфина РФ, опубликованном в среду, средняя цена нефти марки Urals в январе-феврале 2022 года сложилась в размере $49,52 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,8 раза ($88,89). В феврале также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $49,56 за баррель. Средняя цена на нефть сорта Brent в феврале была на уровне около $83,5 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил около 41%. В январе он был на таком же уровне, в декабре составил около 38% (Brent - $81,2, Urals - $50,47).

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в феврале составила $49,13 за баррель по сравнению с $49,02/барр. в январе и $50,15/барр. в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка Urals к сорту Brent (североморскому датированному) составила в прошлом месяце $33,73 за баррель по сравнению с $33,84/барр. в январе и $30,21/барр. в декабре 2022 года, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюзом с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ. Эта котировка является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные котировки.

По данным Argus, в феврале цена нефти Urals на базисе FOB Primorsk составляла в среднем $43,2 за баррель по сравнению с $42,8 в январе и $43,35 за баррель в декабре. При этом скидка российского сорта на базисе FOB к марке Brent составила $39,63/барр. против $40,05/барр. в январе.

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 г. в размере $70,1/барр. Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырье не продается по установленному их правительствами "потолку" (с 5 декабря - $60 за баррель).

РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка".

Нефтяные котировки начали снижаться днем в среду на данных об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,7% - до $82,87 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,97% - до $76,3 за баррель.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 6,2 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на повышение запасов примерно на 500 тыс. баррелей.

Ранее в ходе торгов котировки поднимались благодаря оптимизму по поводу восстановления экономики Китая.

"Рубль во вторник слабел. Во многом рост курса объяснялся окончанием февральского налогового периода, который в понедельник оказывал заметную поддержку рублю. На этом фоне сегодня курс пары "доллар-рубль" вырос к 75,2 руб./$1. В ближайшие дни риски роста курса пары выше 75,5 руб./$1 сохраняются, а в дальнейшем динамику рублю задаст пятничный анонс мартовских объемов продаж юаней по бюджетному правилу", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Сегодня рубль снижается по отношению к доллару, но уже не так активно, как ранее. Пара "доллар-рубль" торгуется выше 75 руб./$1. Постепенно меры балансирования бюджетной политики и стабилизации финансовой системы будут оказывать поддержку курсу национальной валюты. Речь прежде всего о продолжающихся продажах юаней в рамках бюджетного правила со стороны Минфина, а также ужесточении денежно-кредитной политики Банком России. Так, с 1 марта ЦБ повысил до 4% нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в национальной валюте для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций. При этом в будущем не исключено также и повышение ключевой процентной ставки в случае усиления инфляции. По нашим прогнозам, до конца года она может быть повышена в диапазон 8-8,5%", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"...Сальдо торгового баланса и геополитика, развитие ситуации на Украине будут определяющими факторами для рубля в марте. Давление на российскую валюту может оказать снижение цен на нефть, рост ожиданий замедления глобальной экономики, повышение рисков замедления экономики Китая (внешний фон). Но он же может быть позитивным для рубля, если появятся сигналы того, что экономическая экспансия в Китае восстанавливается более уверенными темпами. Также поддержку рублю в марте будут оказывать продажи валюты в рамках бюджетного правила. Мы считаем, что курс пары "доллар-рубль" будет в марте тяготеть к диапазону 71-76 рублей за доллар. Курс пары "юань-рубль" будет находиться в диапазоне 11,20-10,00 рублей за юань. Курс "евро-рубль" должен стремиться сохранять диапазон 81-76 рублей за евро", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,63% и 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 2 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.