"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 3130 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Большинство сегментов "Яндекса" прошли непростой 2022 год без существенных потерь. В рекламе, такси, а также доставке еды и продуктов позиции холдинга окрепли на фоне ухода некоторых конкурентов, что позволило компенсировать негативную динамику рынков. При этом неопределенность по-прежнему остается высокой, а компания уменьшила объем раскрываемой информации и не предоставляет прогнозов. Новой переменной стала планируемая реорганизация, в ходе которой у "Яндекса", как ожидается, сменится головная компания, и из периметра группы выйдут некоторые зарубежные проекты, - пишет эксперт. - На данный момент мы полагаем, что "Яндекс" остается существенно недооцененным и сохраняет привлекательность с точки зрения параметров фундаментального анализа. С пиковых значений капитализация холдинга снизилась почти в три раза, при этом до 2027 года среднегодовой рост выручки может составить 21%, а рентабельность EBITDA за период, вероятно, увеличится более чем в два раза. Компания сохраняет ведущие позиции в большинстве секторов и остается лидером отечественного IT. Мы думаем реорганизация несет в себе дополнительные риски и более высокую неизвестность для инвесторов, но при этом оцениваем ее влияние на бизнес компании как низкое".

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