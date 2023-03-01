"Финам" подтверждает "рейтинг "покупать" для акций Techtronic Industries

Аналитики "Финама" подтверждают "рейтинг "покупать" для акций Techtronic Industries с прогнозной стоимостью 109,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста почти 37% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Китайский мировой лидер в области электроинструментов и электрооборудования Techtronic Industries представил финансовые результаты за 2022 год, отмечают эксперты. Чистая прибыль акционеров в отчетном периоде сократилась на 2% г/г (до $1,077 млрд или $0,59 на акцию). Выручка компании по итогам прошлого года повысилась на 0,4% г/г (до $13,3 млрд), при этом существенный вклад в рост всей выручки внесло увеличение продаж флагманского бренда MILWAUKEE на 18,7% г/г. Негативное влияние на бизнес оказывал слабый спрос на технику и аксессуары для уборки, продажи которых упали на 25,6% г/г. Валовая маржа увеличилась 14-й год подряд - до 39,3% против 38,8% в 2021 году - благодаря повышению производительности и контролю над затратами, что обеспечило высокий уровень операционной эффективности.

"Менеджмент сохраняет оптимистичный взгляд на перспективы бизнеса в 2023 году благодаря дальнейшему развитию флагманских брендов и расширению производственных мощностей во Вьетнаме, Мексике и США, что повышает эффективность производства, ускоряет вывод продукции на рынок и обеспечивает максимальную гибкость", - указывают в инвесткомпании.

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