Вероятно снижение рынка акций США на торгах в среду - Freedom Finance Global

Вероятно снижение американского фондового рынка на торгах в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Торги 28 февраля на фондовом рынке США завершились вблизи сессионных минимумов. Усилению "медвежьих" настроений способствует кардинальный пересмотр среднерыночных ожиданий в отношении максимальных значений ключевых ставок ведущих ЦБ. Мы ожидаем сохранения средней волатильности, тогда как баланс рисков в предстоящую сессию, вероятнее всего, продолжит сдвигаться в негативную сторону. На этом фоне считаем возможным дальнейшее снижение на фондовых площадках США, - пишет эксперт в комментарии. - Индекс S&P 500 оказался ниже сильной поддержки, которой выступала 50-дневная скользящая средняя. 200-дневная скользящая находится на уровне 3940 пунктов, который бенчмарк, вероятнее всего, и будет тестировать в среду. Не исключено развитие индексом широкого рынка нисходящего тренда".

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