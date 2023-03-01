Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba, Baidu, China Feihe и Hansoh Pharmaceutical

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding, Baidu Inc., China Feihe и Hansoh Pharmaceutical, сообщается в материале аналитиков.

"Котировки акций Alibaba выросли в среду на 6,2%, Baidu - на 7,6%, China Feihe - на 4,1%, а бумаги Hansoh Pharmaceutical поднялись в стоимости на 5,4% на фоне сильной статистики по деловой активности в Китае. Мы разделяем оптимизм инвесторов относительно восстановления промышленного сектора и рассчитываем на дальнейший рост экономики КНР", - отмечают эксперты.

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