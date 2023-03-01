Цена акций Газпрома может вырасти до 170 руб. - ПСБ

Котировки акций "Газпрома" обладают шансами на рост до 170 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции "Газпрома"- одни из лидеров роста на торгах в среду, да и в целом нефтегазовый сектор получил импульс в свете новостей о ребалансировке индекса Мосбиржи с 17 марта (на 0,9% увеличится вес "Газпрома" и на 1,6% "ЛУКОЙЛа"). В целом в плюс "Газпрому" играют и слабый рубль, и ожидания по дивидендам (30 июня состоится годовое собрание акционеров). Мы ориентируемся на 20 руб./акцию в качестве финальных дивидендов за прошлый год. Бумаги газового монополиста отстают от рынка и при сохранении импульса имеют шансы подняться выше 170 руб. за штуку", - указывают эксперты в комментарии.

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