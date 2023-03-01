Возможен рост индекса Hang Seng до 21000п в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможен рост индекса Hang Seng до уровня 21000 пунктов в ближайшие торговые дни, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng демонстрировал уверенный отскок на торгах в среду после выхода индексов деловой активности в КНР за февраль. Если не произойдет значительных негативных макрособытий, то вероятно продолжение отскока на ближайших торговых сессиях как минимум до 21000 пунктов", - отмечает аналитик.

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