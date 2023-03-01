Ближайшая цель роста котировок золота - $1855/унц. - "Финам"

Ближайшая цель текущего роста котировок золота находится на уровне $1855 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"После того как индекс доллара на прошедшей неделе не смог сходу преодолеть важное сопротивление на 105,4 п. он начала вновь сдавать позиции. Этот фактор за последние двое суток помог ценам на золото развернуться наверх. В среду котировки драгметалла торгуются в районе $1840/унц. Данный отскок от уровня $1815/унц. можно считать за техническую коррекцию с учетом накопившейся перепроданности. Ближайшая цель этой коррекции - $1855/унц. После 3-х месяцев непрерывного роста, в феврале золото показало падение на 6,7%, причем это снижение почти перекрыло весь тот рост, который имел место в январе", - пишет эксперт в комментарии.

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