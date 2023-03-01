Курс рубля будет в марте тяготеть к диапазону 71-76 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля будет в марте тяготеть к диапазону 71-76 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Десятый пакет санкций, анонсированный накануне ЕС, на наш взгляд, уже в большей степени заложен в текущие котировки рубля, - отмечает эксперт. - В марте новых рестрикций не предвидится. Поэтому сальдо торгового баланса и геополитика, развитие ситуации на Украине будут определяющими факторами для рубля. Давление на российскую валюту может оказать снижение цен на нефть, рост ожиданий замедления глобальной экономики, повышение рисков замедления экономики Китая (внешний фон). Но он же может быть позитивным для рубля, если появятся сигналы того, что экономическая экспансия в Китае восстанавливается более уверенными темпами. Также поддержку рублю в марте будут оказывать продажи валюты в рамках бюджетного правила".

Шульгин считает, что курс USD/RUB будет в марте тяготеть к диапазону 71-76 руб./$1. Курс CNY/RUB будет торговаться в диапазоне 11,2-10,0 руб./CNY. Курс EUR/RUB должен стремиться сохранять диапазон 81-76 руб./EUR1.

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