Индекс Мосбиржи готов продолжить подъем - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи готов продолжить подъем, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс Мосбиржи поднялся на 36% от минимумов 2022 года, - констатируют они. - IMOEX2 пробил нисходящий тренд, и в феврале 2023 протестировал его сверху, после чего вернулся к многомесячным максимумам. Такая динамика подтверждает ранее сделанные предположения о переходе к более устойчивому росту. Растущую динамику поддерживают металлурги, финансовый сектор. Но в последние дни активность проявляется и в нефтегазовом секторе. Средне- и долгосрочные ожидания по индексу остаются умеренно позитивными. Закрепление выше динамического сопротивления откроет дорогу к максимумам сентября - на 2500 пунктов".

По мнению аналитиков, на горизонте года в составе индекса лучше рынка могут проявить себя "Северсталь", Сбербанк (ао) и "Мечел" (ап).

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