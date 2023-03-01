Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Beluga Group на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"10 марта компания опубликует отчётность за IV квартал. Ожидаем рекордный уровень чистой прибыли по итогам 2022 года на фоне активного расширения розничной сети (+35% г/г) и улучшения рентабельности г/г за счет повышения цен и роста отгрузок (+6,8% г/г). Также ожидаем объявление финального дивиденда, потенциальная дивидендная доходность - около 7%. Продажа международных прав на бренд Beluga в октябре прошлого года за $75 млн может способствовать увеличению размера дивидендных выплат", - пишут эксперты.

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