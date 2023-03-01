Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $78-88/барр. в среднесрочной перспективе - "Финам"

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $78-88 за баррель Brent в среднесрочной перспективе, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

Нефть марки Brent по итогам февраля закрылась в красной зоне четвертый месяц подряд с потерями 2,75%, хотя в конце февраля преобладали "бычьи" факторы, констатирует эксперт. Нефтяной рынок демонстрирует слабость уже несколько месяцев подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США.

"Помимо этого, в Штатах сейчас наблюдается рост запасов нефти, - указывает Потавин. - Надо признать, что нефть уже несколько месяцев находятся в консолидации - это говорит о неуверенности рынка в дальнейшей динамике цен. На это есть причины: решение России дополнительно добровольно сократить добычу в марте и повышение спроса на нефть в Китае компенсируется ожиданиями слабости в мировой экономике на фоне роста стоимости кредитов, а также планами США возобновить продажу нефти из своего Стратегического резерва".

"С технической точки зрения цены на нефть среднесрочно продолжают совершать волнообразные движения. За последние дни котировки нефти отскочили от нижней границы (поддержка на $80/барр) и двигаются в сторону верхней границы сужающегося ценового клина. Она располагается в районе $85/барр. Но среднесрочно по нефти мы видим консолидацию цен в диапазоне $78-88/барр.", -отмечает стратег "Финама".

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