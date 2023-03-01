.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $78-88/барр. в среднесрочной перспективе - "Финам"
.
01 марта 2023 года 13:37
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $78-88/барр. в среднесрочной перспективе - "Финам"
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $78-88 за баррель Brent в среднесрочной перспективе, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Нефть марки Brent по итогам февраля закрылась в красной зоне четвертый месяц подряд с потерями 2,75%, хотя в конце февраля преобладали "бычьи" факторы, констатирует эксперт. Нефтяной рынок демонстрирует слабость уже несколько месяцев подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США. "Помимо этого, в Штатах сейчас наблюдается рост запасов нефти, - указывает Потавин. - Надо признать, что нефть уже несколько месяцев находятся в консолидации - это говорит о неуверенности рынка в дальнейшей динамике цен. На это есть причины: решение России дополнительно добровольно сократить добычу в марте и повышение спроса на нефть в Китае компенсируется ожиданиями слабости в мировой экономике на фоне роста стоимости кредитов, а также планами США возобновить продажу нефти из своего Стратегического резерва". "С технической точки зрения цены на нефть среднесрочно продолжают совершать волнообразные движения. За последние дни котировки нефти отскочили от нижней границы (поддержка на $80/барр) и двигаются в сторону верхней границы сужающегося ценового клина. Она располагается в районе $85/барр. Но среднесрочно по нефти мы видим консолидацию цен в диапазоне $78-88/барр.", -отмечает стратег "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
01 марта 2023 года 19:42
Рубль упал к доллару и евро по итогам первых весенних торгов после завершения накануне налогового периода февраля
Москва. 1 марта. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне налогового периода февраля. читать дальше
.01 марта 2023 года 19:34
Рынок акций РФ начал март с роста к 2280п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом на внешнем позитиве и ослаблении рубля
Москва. 1 марта. Рынок акций РФ на первых весенних торгах продолжил рост на фоне коррекционного отскока внешних фондовых площадок и подросшей вечером нефти. Индекс Мосбиржи поднялся к 2280 пунктам на фоне ослабления рубля, локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+3%), обновившие максимум за 6 недель. читать дальше
.01 марта 2023 года 19:02
Москва. 1 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на опасениях затягивания текущего цикла повышения ставок Федрезерва. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились. читать дальше
.01 марта 2023 года 19:01
"Финам" сохраняет рейтинг акций Techtronic Industries на уровне "покупать" с целевой ценой HKD109,5, что эквивалентно почти 37%-ному потенциалу роста от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Techtronic Industries (0669.HK) представил финансовые результаты за 2022 год. Чистая... читать дальше
.01 марта 2023 года 18:32
Эксперты Промсвязьбанка (ПСБ) составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок в марте 2023г: "Татнефть", Сбербанк, ГК "Самолет", "Магнит" и "Группа Позитив", сообщается в комментарии банка. "Обыкновенные акции "Татнефти" (518 руб., + 55%) стоят дешевле "префов",... читать дальше
.01 марта 2023 года 18:02
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Nike Inc. с прогнозной стоимостью $104,5 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Стоп-лосс", по мнению экспертов, можно установить на уровне $129,5. Стратег инвесткомпании Михаил Степанян отмечает следующие важные... читать дальше
.01 марта 2023 года 17:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций страховой компании Progressive Corp. с учетом стоимостной оценки , сообщается в обзоре аналитиков. "Компания повысила тарифы в 2022-23 гг., но в 4К22 столкнулась с ростом требований в сфере страхования имущества (отчасти... читать дальше
.01 марта 2023 года 17:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 3130 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина. "Большинство сегментов "Яндекса" прошли непростой 2022 год без существенных потерь. В рекламе, такси, а также доставке еды и продуктов... читать дальше
.01 марта 2023 года 16:52
Аналитики "Финама" подтверждают "рейтинг "покупать" для акций Techtronic Industries с прогнозной стоимостью 109,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста почти 37% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Китайский мировой лидер в области... читать дальше
.01 марта 2023 года 16:28
Вероятно снижение американского фондового рынка на торгах в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Торги 28 февраля на фондовом рынке США завершились вблизи сессионных минимумов. Усилению "медвежьих" настроений способствует кардинальный пересмотр среднерыночных... читать дальше
.01 марта 2023 года 16:09
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba, Baidu, China Feihe и Hansoh Pharmaceutical
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding, Baidu Inc., China Feihe и Hansoh Pharmaceutical, сообщается в материале аналитиков. "Котировки акций Alibaba выросли в среду на 6,2%, Baidu - на 7,6%, China Feihe - на 4,1%, а бумаги Hansoh Pharmaceutical... читать дальше
.01 марта 2023 года 15:48
Котировки акций "Газпрома" обладают шансами на рост до 170 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции "Газпрома"- одни из лидеров роста на торгах в среду, да и в целом нефтегазовый сектор получил импульс в свете новостей о ребалансировке индекса Мосбиржи с 17 марта (на 0,9%... читать дальше
.01 марта 2023 года 15:46
Москва. 1 марта. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне налогового периода февраля. читать дальше
.01 марта 2023 года 15:26
Возможен рост индекса Hang Seng до уровня 21000 пунктов в ближайшие торговые дни, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng демонстрировал уверенный отскок на торгах в среду после выхода индексов деловой активности в КНР за февраль. Если... читать дальше
.01 марта 2023 года 15:01
Ближайшая цель текущего роста котировок золота находится на уровне $1855 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "После того как индекс доллара на прошедшей неделе не смог сходу преодолеть важное сопротивление на 105,4 п. он начала вновь сдавать позиции. Этот... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.