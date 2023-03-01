Рост ставок по ипотеке - серьезный вызов для девелоперов - "БКС МИ"

Рост ставок по ипотеке может привести к снижению объемов продаж и оказать давление на остальные финансовые показатели российских девелоперов, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Банк России опубликовал данные за январь по динамике ипотечного рынка. В фокусе траектория ставок - они растут, что может вылиться в сокращение спроса. Для застройщиков, которые в значительной степени зависят от ипотечных клиентов, это негативный тренд",- говорится в комментарии.

Низкие ставки на первичном рынке в 2022 году стали следствием массового применения субсидируемых застройщиками ипотечных программ, отмечают эксперты инвесткомпании. Застройщик делится с банком частью выручки от продажи объекта, а банк предоставляет покупателю кредит по сниженной ставке.

Банк России считает эту схему одной из наиболее рискованных практик на рынке и с 1 мая вводит ряд мер, направленных на ее сдерживание. Это, по мнению аналитиков, будет способствовать дальнейшему росту ставок на первичном рынке.

"На вторичном рынке повышательное давление оказывает рост долгосрочных ставок в ответ на усиливающиеся проинфляционные риски. Банк России на февральском заседании повысил целевой диапазон по ключевой ставке на 2023 года. Вслед за ним начали расти ставки по всем долговым обязательствам. Для девелоперов рост ставок представляет из себя серьезный вызов. Рост ставок может привести к снижению объемов продаж и оказать давление на остальные финансовые показатели компаний сектора", - указывают стратеги "БКС МИ".

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