Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Zoom Video Communications с целевой ценой $78 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

"Компания опубликовала результаты за IV квартал и 2023 финансовой год. В отчетном периоде компания сумела превзойти ожидания рынка по выручке, операционной прибыли и EPS. Однако гайденс на текущий квартал и финансовый год оказался смешанным. Так, прогноз выручки значительно недотянул до консенсуса. Прогнозы операционной маржи и EPS, напротив, заметно превзошли предварительные оценки аналитиков", - пишет эксперт.

Несмотря на оптимистичные ориентиры менеджмента, прогнозирующего уверенные рост показателей, Толмачев считает, что баланс рисков смещен не в пользу компании: "В корпоративном сегменте Zoom остается одним из ключевых участников рынка, но постепенно уступает рыночную долю Microsoft, которая сейчас активно расширяет продуктовую платформу. В B2C-сегменте у Zoom отсутствуют явные драйверы роста, что усугубляется сложными макроэкономическими условиями".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.