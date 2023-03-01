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01 марта 2023 года 11:44

Рынок акций РФ утром превысил 2270п по индексу Мосбиржи во главе с Polymetal, просел TCS

Москва. 1 марта. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс Мосбиржи превысил 2270 пунктов, при этом лидируют в росте акции Polymetal.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2272,37 пункта (+0,9%), индекс РТС - 950,55 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 75,33 рубля (+0,36 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе индекс МосБиржи, вероятнее всего, продолжит подъем и достигнет отметки 2300 пунктов, особенно если нефтяные котировки продолжат восхождение. Такая динамика поддержит бумаги российских нефтяных компаний. Котировки марки Brent могут достичь $90 за баррель, поскольку жесткий геополитический фон и необходимость восполнения стратегических резервов США играют на стороне "нефтебыков". На американском рынке главной направляющей станет статистика - в среду выходит большой блок макроданных по еврозоне и США, ключевыми из которых станет индекс деловой активности в промышленности.

Переориентация экспорта российской нефти из Европы в Азию в основном завершена, поскольку только на Китай и Индию в настоящее время приходится более 4/5 российского экспорта. Фокус теперь смещается на сужение ценового дисконта, отмечают эксперты БКС.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, планы России сократить нефтедобычу на 500 тыс. б/с в марте могут стать одним из позитивных драйверов для нефтяных цен. Кроме того, в среду поддержку ценам оказали оптимистичные статданные из Китая.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются преодолеть сопротивления $83,5 и $77,5 за баррель соответственно, что может предвещать скачок в район $87 и $80,5 за баррель. Американский институт нефти сообщил об очередном крупном росте запасов "черного золота" на прошлой неделе - на 6,21 млн баррелей, что может ограничивать повышение котировок в среду до выхода официальной статистики Минэнерго США.

Индекс Мосбиржи преодолел сопротивление 2255 пунктов, следующей целью выступает февральский пик 2290 пунктов, в то время как положение индекса РТС больше завязано на динамику рубля, склонного к девальвации, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, китайская статистика о деловой активности поддержит покупки на сырьевых рынках.

"Внешний фон для российского рынка складывается позитивно. Рост деловой активности в промышленности Китая оказался в феврале самым сильным за 11 лет. Это обещает довольно серьезную поддержку для сырьевых активов и соответствующих российских акций. Поэтому ждем от российского рынка роста, а от рубля укрепления", - считает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку рынку акций накануне оказали позитивные геополитические новости. В частности, из Европы прозвучали мысли, что 10-й антироссийский санкционный пакет может быть последним из-за нарастающих разногласий внутри самого Евросоюза.

Индекс МосБиржи вошел в зону сопротивления 2250-2280 пунктов. Ее пробой откроет дорогу на 2400 пунктов. Но для такого позитивного сценария нужны новые драйверы, слабо дорожающих нефти и металлов для этого может не хватить, считает Антонов.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на статистике из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 4,3%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на её сокращение.

На нефтяном рынке утром в среду цены также растут благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $83,89 за баррель (+0,5% и +1,7% накануне), апрельская цена WTI - $77,43 за баррель (+0,5% и +1,8% во вторник).

По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения более резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.

Между тем данные об активном восстановлении экономики Китая поддерживают цены на нефть в среду.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+19,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+14,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+12,9%).

Подешевели "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,9%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,8 млрд рублей (из них 2,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,01 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 799,45 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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