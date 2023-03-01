"БКС МИ" снизил рейтинг бумаг Ozon до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рейтинг бумаг (ADS) Ozon c "покупать" до "держать" после роста стоимости на 22% с середины декабря прошлого года, сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость на уровне 2100 рублей за штуку была при этом сохранена экспертами.

"Ozon, вероятно, продолжит показывать неплохие финансовые результаты (рост GMV выше рынка и положительная рентабельность по EBITDA), но оценка бумаг выглядит справедливо, учитывая макро- и конкурентные риски", - считают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.