Ориентир на март - укрепление рубля до 72 руб./$1 - БКС Экспресс

Ориентиром на март является укрепление рубля до 72 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Рубль закрыл февраль с потерями, ожидания восстановления нацвалюты пришлось отложить на фоне геополитического давления со стороны ЕС и США, а также переживаний участников рынка относительно дефицита российского бюджета, - отмечает эксперт. - Но санкции носят перманентный характер, и к ним пора привыкнуть, а вот рубль пока не торопится укрепляться. Конечно, на фоне дисбаланса доходов и расходов российской экономики из-за падения экспортной выручки и возросших государственных трат на фоне геополитических вызовов, нацвалюта находится под давлением. Но у доходной базы бюджета есть один нюанс - это переход на единый налоговый счет (ЕНС). Фактически видим техническое выпадение доходов за счет переноса сроков оплаты. В марте балансы должны стабилизироваться".

Также аналитик напоминает, что с приходом весны снижаются траты по госдолгу и кредитам корпораций, повышаются налоговые платежи, статистически в конце I квартала импорт замедляется, а экспорт активизируется. По совокупности факторов, на взгляд Зельцера, мы имеем убедительные вводные для начала ритмичного возвращения рублем утраченных в феврале позиций. Ориентир эксперта на март - укрепление рубля в сторону 72 руб./$1.

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