Инвестбанк Синара открыл парную торговую идею: лонг в акциях Alibaba против Meituan

"Инвестиционный банк Синара" открыл парную торговую идею "лонг в акциях Alibaba Group Holding против Meituan" с ожидаемой доходностью 15% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре.

Аналитики особо отмечают, что совет директоров Alibaba увеличил программу выкупа акций на $15 млрд (до $40 млрд), а также продлил ее до марта 2025 года, в то же время у Meituan появился новый конкурент - Douyin (принадлежит ByteDance), который намерен развивать в КНР бизнес по доставке еды.

"Котировки акций Alibaba с начала текущего года показали заметно лучшую, чем бумаги Meituan, динамику, и мы полагаем, что такая ситуация сохранится. За последние 12 месяцев акции Alibaba потеряли в цене 17%, Meituan - 20%, однако за более длительный период стоимость акций Meituan выросла гораздо сильнее по сравнению с бумагами Alibaba. Отметим и значительные дисконты Alibaba к Meituan по P/E 2023П (83%) и по EV/S 2023П (52%). При этом мы прогнозируем более высокие темпы роста выручки Meituan в 2022-2026 гг. (23% против 10%). Оценка Alibaba по фундаментальным показателям указывает на 58%-ный потенциал роста, Meituan - на потенциал снижения котировок на 17%, что и предопределяет рейтинги "покупать" и "продавать" соответственно", - указывает старший аналитик Сергей Вахрамеев.

При этом эксперт обращает внимание и на возможный риск - ужесточение регулирования интернет-отрасли в Китае.

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