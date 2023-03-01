Сохраняются риски роста пары доллар/рубль выше 75,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Сохраняются риски роста пары доллар/рубль выше 75,5 руб./$1 в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник слабел. Во многом рост курса объяснялся окончанием февральского налогового периода, который в понедельник оказывал заметную поддержку рублю. На этом фоне курс USD/RUB в среду вырос к 75,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшие дни риски роста курса USD/RUB выше 75,5 руб./$1 сохраняются, а в дальнейшем динамику рублю задаст пятничный анонс мартовских объемов продаж юаней по бюджетному правилу", - отмечают эксперты.

Цены на нефть во вторник к вечеру усилили свой рост на фоне опасений снижения предложения черного золота, напоминают аналитики банка. Ночью недельные данные от американского института нефти указали на рост нефтяных запасов на 6,2 млн барр. (прогноз 0,4 млн барр.). Тем не менее утренняя статистика из Китая напоминает о перспективах более высокого спроса на нефть, и в среду фьючерсы Brent выросли к $84/барр. Если официальная статистика от Минэнерго США в среду вновь подтвердит заметный рост запасов, нефтяные цены могут задержаться ниже $85/барр., считают в банке.

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