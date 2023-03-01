"Открытие Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Белуги до 4500 руб

Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперты "Открытие Research" повысили прогнозную стоимость акций "Белуга Групп" до 4500 рублей за штуку на горизонте года, исходя из новых макроэкономических предпосылок и промежуточных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в обзоре.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Белуга" работает на стабильном рынке с минимальной подверженностью негативным макроэкономическим колебаниям, который к тому же покидают иностранные конкуренты. Компания сумела преодолеть логистические сложности и переложить на потребителя возросшие издержки. В результате бизнес продолжает активно развиваться, а отгрузки в 2022 году выросли на 7% в физическом выражении. Развитие розничной специализированной сети "ВинЛаб" должно стать локомотивом роста всей группы в обозримой перспективе. В 2023-2025 гг. количество магазинов планируется нарастить примерно в 2,5 раза, а вклад розницы в консолидированный показатель EBITDA должен превысить 50%", - указывают аналитики.

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