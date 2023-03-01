Инвесторам пора приступать к осторожным покупкам акций металлургов - "Солид Брокер"

Инвесторам пора приступать к осторожным покупкам акций отечественных металлургов - традиционных бенефициаров начала цикла экономического роста, полагают эксперты "Солид Брокер".

"Индекс деловой активности (PMI) в промышленности РФ вырос по итогам февраля до 53,6 с 52,6 в январе, следует из данных исследования S&P Global. По оценкам S&P Global, производство в России продолжило расти, достигнув темпов начала 2017 года. Рост PMI обусловлен резким расширением производства и новыми продажами. Показатели роста производства достигли показателей 2019 года. Они улучшились в том числе благодаря импортозамещению, привлечению новых клиентов", - отмечается в комментарии.

Также аналитики подчеркивают, что индекс PMI в Китае вырос в феврале до 52,6, превысив прогноз экономистов, против 50,1 в январе. Таким образом, речь идет о самых высоких темпах роста производственной активности с апреля 2012 года.

"Индексы PMI является хорошим опережающим индикатором по ВВП, - напоминают стратеги "Солид Брокер". - Чем выше его значение, тем больше шансов на рост ВВП. При этом ключевой российский партнер, как и сама Россия, показывает отличные результаты за февраль. В целом мы можем рассчитывать на новый экономический цикл роста, который способен спровоцировать рост спроса на сырьё и металлы. Поэтому мы считаем, что можно осторожно покупать бумаги отечественных металлургов, как традиционных бенефициаров начала цикла".

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