Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МТС

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "МТС", сообщается в комментарии.

"МТС" планирует 3 марта опубликовать финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Ожидаем падения выручки на 1,5% г/г (до 140 млрд руб.) при неоднородной динамике сегментов бизнеса компании. Но потенциальное снижение не должно стать поводом для волнения: в основном оно отразит падение доходов от продажи мобильных устройств, а это в принципе низкорентабельный бизнес. Таким образом, маржа эмитента должна остаться на хорошем уровне, подчеркивая устойчивость бизнес-модели компании к рискам текущей экономической обстановки", - отмечает старший аналитик Константин Белов.

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