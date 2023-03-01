Курс рубля к доллару может остаться стабильным в среду - Sber CIB

Рубль может показать стабильность по отношению к доллару на торгах в среду, полагают аналитики Sber CIB.

"Активность экспортеров на валютном рынке во вторник видимо, снизилась, хотя это был день налоговых выплат. Рубль в основном торговался в боковом тренде и завершил торги около 75 за доллар и 10,8 за юань. В среду рубль может немного подешеветь к юаню на фоне более сильной, чем ожидалось, макростатистики из КНР. Курс рубля к доллару может остаться стабильным, если индексы PMI по США не преподнесут сюрпризов", - отмечают аналитики.

Доходность долгосрочных ОФЗ во вторник повысилась в среднем на 3 б. п., на прочих участках кривой она изменялась с амплитудой 10 б. п. На аукционах в среду Минфин предложит 18- и 10-летний номинальные выпуски. Если ведомство, как и на прошлой неделе, сохранит консервативную стратегию и ограничит премии на аукционах, то доходности ОФЗ останутся без изменений, полагают эксперты SberCIB. В противном случае они могут вырасти на несколько базисных пунктов.

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