Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность компаний и макростатистика:

- Результаты "Юнипро" за 2022 год по РСБУ.

- Результаты "Полюса" за 2022 год по МСФО.

- ИПЦ Германии за февраль.

- Розничные продажи в Германии в январе.

- Доклад Росстата "Социально-экономическое положение России" (январь).

- Индексы PMI для США, Китая, России и еврозоны за февраль.

- Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов в хранилищах.

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