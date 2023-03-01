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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2250-2300п в среду - ПСБ
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01 марта 2023 года 10:06
Индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2250-2300п в среду - ПСБ
Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи и его закрепление в диапазоне 2250-2300 пунктов на торгах в среду - поддержкой рынку акций РФ выступит улучшение внешнего фона (прежде всего за счет неплохой статистики по Китаю), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Предпочтение, по мнению экспертов, стоит отдать бумагам Сбербанка, а также акциям сырьевых экспортеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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