Индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2250-2300п в среду - ПСБ

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи и его закрепление в диапазоне 2250-2300 пунктов на торгах в среду - поддержкой рынку акций РФ выступит улучшение внешнего фона (прежде всего за счет неплохой статистики по Китаю), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Предпочтение, по мнению экспертов, стоит отдать бумагам Сбербанка, а также акциям сырьевых экспортеров.

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