Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 1 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились во вторник, а также по итогам всего февраля. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохранение высокой инфляции в США и других развитых странах, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центробанками. Эти же факторы оказывают давление и на американцев. Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 102,9 пункта по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 108,5 пункта с объявленного ранее январского уровня в 107,1 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются утром в среду благодаря сильным статданным из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта. PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,75%. Тем временем гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 3,2%. Дополнительную поддержку индексу оказала отмена обязательного ношения масок в помещениях и на улице. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось почти на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

В свою очередь цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,97 за баррель, что на 0,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на 1,7%, до $83,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,54 за баррель, что на 0,64% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт повысился в цене на 1,8%, до $77,05 за баррель.

По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%. Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения большее резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 февраля выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,209 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,324 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,06% и составил 109 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 835,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,48%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,46%) и "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,26%), "РЖД-001P-04R" (-0,17%) и "Европлан-001Р-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой объемом 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 28 февраля. Техразмещение запланировано на 3 марта.

ООО "Сейф-финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта через год с исполнением в марте 2024 года. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение займа начнется 2 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций на 3 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2021 года.

Банк "ДОМ.РФ" с 11:00 28 февраля до 18:00 МСК 7 марта проводит сбор заявок на субординированные облигации серии СУБ-T2-1 со сроком обращения 10,5 лет. Организатором банк выступает самостоятельно, техразмещение запланировано на 10 марта. Номинал одной облигации - 10 млн рублей каждая. Объем выпуска пока не раскрывается. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" 3 марта начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-07 объемом 14 млрд рублей. Размещение будет завершено 27 апреля или в дату размещения последней облигации выпуска. Срок погашения бондов - 08 декабря 2029 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,85% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в январе 2017 года.

ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) 9 марта планирует провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности - премия 540-560 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Группа компаний "Медси" 14 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый. По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-02 - оферта через 3 года. Ориентир доходности по обоим выпускам - премия не более 250 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "Медси" на 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в декабре прошлого года.