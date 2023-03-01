Возможен рост рынка акций РФ в среду утром - "Открытие Инвестиции"

Возможен рост на российском рынке акций в начале торговой сессии в среду, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон для российского рынка акций складывается позитивно в среду утром. Рост деловой активности в промышленности Китая оказался в феврале самым сильным за 11 лет. Это обещает довольно серьезную поддержку для сырьевых активов и соответствующих российских акций", - пишет Кочетков в комментарии.

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