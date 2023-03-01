Фокус внимания рынка ОФЗ в среду - аукционы Минфина - ПСБ

Фокус внимания рынка рублевых гособлигаций в среду - аукционы Минфина РФ по размещению классических ОФЗ 26238 и 26241, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Минфин РФ сообщил, что 1 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 (погашение 15.05.2041) и 26241 (погашение 17.11.2032) в объеме доступных остатков. На аукционах прошлой недели были удовлетворены заявки на ОФЗ 26242 (6,5 лет) лишь в пределах 7,3 млрд руб. при спросе 51,8 млрд руб. Нереализованный на прошлой неделе спрос может транслироваться в увеличение заявок с более скромной премией ко вторичному рынку, - отмечает эксперт. - При сохранении консервативного подхода Минфина РФ к размещению нового госдолга ожидаем в среду консолидации котировок ОФЗ вблизи текущих значений. Влияние конъюнктуры внешних рынков на цены ОФЗ в середине этой недели оцениваем нейтрально. Позитив от роста нефтяных цен на фоне повышения деловой активности в Китае нивелируется ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и других центробанков развитых стран".

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