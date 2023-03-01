Индекс Мосбиржи откроет торги в среду ростом на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2255-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Позднее вероятен его переход в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2280 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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