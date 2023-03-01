Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом среднесрочного роста к 2340-2380п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста к 2340-2380 пунктам в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник продолжил выглядеть уверенно, поднимаясь на повышенных оборотах. Индекс Мосбиржи прибавил 0,6% и вернулся выше 2250 пунктов. Сильная динамика после введенных санкций может показаться нелогичной, но это результат снятия неопределенности, которая всегда мешает расти. По индексу произошел возврат котировок в рамки ранее пробитого восходящего тренда. Это позитивный технический сигнал. Если в ближайшие 1-2 сессии не произойдет резкого провала вниз, то далее можно будет вновь ориентироваться на среднесрочные цели в районе 2340-2380 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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