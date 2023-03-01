Нефтяные цены на максимальных отметках за неделю

Фондовые индексы США упали во вторник и по итогам всего февраля. Фондовые индексы стран АТР преимущественно поднимаются в среду. Цены на нефть растут утром в среду.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, а также по итогам всего февраля.

S&P 500 потерял за минувший месяц 2,6%. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, что стало наихудшим месячным снижением с декабря прошлого года для первого индекса и сентября для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохранение высокой инфляции в США и других развитых странах, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центробанками.

Эти же факторы оказывают давление и на американцев. Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 102,9 пункта по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный уровень за три месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 108,5 пункта с объявленного ранее январского уровня в 107,1 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Котировки акций Goldman Sachs Group (SPB: GS) упали на 3,8% во вторник. Главный исполнительный директор банка Дэвид Соломон в ходе Дня инвестора признал ошибки в потребительском бизнесе и сказал, что банк "рассматривает стратегические альтернативы" для него, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг AutoZone (SPB: AZO) опустилась на 3,3%. Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров за квартал, который завершился 11 февраля, увеличила чистую прибыль и выручку слабее ожиданий экспертов.

Стоимость Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. рухнула на 10,2%. Круизный оператор в октябре-декабре сократил чистый убыток в 3,3 раза, однако скорректированный показатель оказался хуже прогнозов.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели за день на 0,3%, Tesla (SPB: TSLA), International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9%.

В то же время бумаги Zoom Video Communications (SPB: ZM) подорожали на 1,2%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) увеличила выручку на 4%, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка.

Сеть дисконтных магазинов Target Corp. (SPB: TGT) в четвертом финквартале, который закончился 28 января, снизила чистую прибыль на 43%, однако выручка продемонстрировала подъем вопреки прогнозам аналитиков. Цена акций ритейлера повысилась на 1%.

Advance Auto Parts (SPB: AAP), ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров, в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка. Котировки бумаг компании выросли на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 232,39 пункта (0,71%) и составил 32656,7 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), которые снизились на 2,9%, а также UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 1,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 12,09 пункта (0,3%) - до 3970,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии опустился на 11,44 пункта (0,1%) и составил 11455,54 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются утром в среду благодаря сильным статданным из Китая.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на её сокращение.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,75%.

Наибольший рост демонстрируют акции компаний технологического сектора, включая Inspur Electron (6,5%), Kunlun Tech (10%) и 360 Security Technology (3,2%). Также в плюсе торгуются бумаги телекоммуникационных компаний, в том числе ZTE Corp (2,6%), China Telecom (SPB: 728) (5,1%) и China United Network (10%).

Тем временем гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 3,2%. Дополнительную поддержку индексу оказала отмена обязательного ношения масок в помещениях и на улице.

Цена бумаг девелопера Country Garden подскочила на 6,7% на новости, что основатель компании Ян Гуоцян уходит в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора. Компанию возглавит его дочь Ян Хуэйянь.

Капитализация ритейлера Miniso Group выросла на 10,7% благодаря сильной квартальной отчетности за второе полугодие 2022 года.

Акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) выросли в цене на 6,7%, Budweiser Brewing - на 6,6%, Li Ning Co. - на 5,1%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось почти на 0,3%.

Лидером роста в индексе выступают акции компании Ajinomoto Co., дорожающие на 9,3%. Самое резкое снижение демонстрируют акции Casio Computer Co. - на 2,5%.

Котировки бумаг Sony Group снижаются на 0,1%, Fast Retailing - на 0,9%, а акции Tokyo Electron дорожают на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Как стало известно в среду, экономика Австралии в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%.

В 2022 году в целом ВВП Австралии увеличился на 2,7%, в 2021 году рост составлял 5,9%.

Акции ведущей горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 2,3%, тогда как бумаги банка Commonwealth Bank подешевели на 1,6%.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $83,95 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,41 (1,7%), до $83,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,53 за баррель, что на $0,48 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт повысился в цене на $1,37 (1,8%), до $77,05 за баррель.

По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения большее резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.

Между тем данные об активном восстановлении экономики Китая поддерживают цены на нефть в среду.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на её сокращение.