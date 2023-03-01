"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sempra Energy

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "держать" для акций калифорнийского коммунального оператора Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку по результатам представленной эмитентом отчетности за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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