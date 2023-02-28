Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 28 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после локальной коррекции в начале недели. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт, подорожав до 61,3% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,47% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 36 базисных пунктов, подешевев до 64,47% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 9,69% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 17 базисных пунктов, до 42,85% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 12,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене 15 базисных пунктов, опустившись до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 34,39% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 24 базисных пункта - до 43,18% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов и составила 26,78% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 53 базисных пункта, подешевев до 41,4% от номинала (их доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 22,5% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 167 базисных пунктов - до 87,66% от номинала (его доходность снизилась на 397 базисных пунктов - до 31,09% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) после локальной позитивной коррекции во вторник возобновили снижение на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.

Рост процентных ставок отмечается не только в США, но и в Европе. Так, доходность десятилетних государственных облигаций Германии 28 февраля растет третью сессию подряд; показатель превысил 2,64% годовых впервые с июля 2011 года на сигналах ускорения инфляции в еврозоне.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,2% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 7% в январе, показали опубликованные во вторник официальные данные. В Испании инфляция ускорилась в феврале до 6,1% с январских 5,9%. Темпы роста потребительских цен в обеих странах ускоряются уже второй месяц подряд, что повышает вероятность новых повышений процентных ставок со стороны Европейского центрального банка. Предварительные данные об инфляции в еврозоне будут обнародованы в четверг. Следующее заседание ЕЦБ состоится 16 марта.

Рынок сейчас прогнозирует, что уровень ключевой ставки по депозитам в еврозоне будет составлять 4% годовых в феврале 2024 года, тогда как в понедельник прогноз предусматривал показатель в 3,9% годовых.