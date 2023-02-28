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28 февраля 2023 года 19:29

Рынок акций РФ во вторник превысил 2250п по индексу Мосбиржи, лидировала Татнефть

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ во вторник, на последних зимних торгах, вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индекс Мосбиржи превысил рубеж 2250 пунктов, при этом лидерами выступили бумаги нефтяников во главе с "Татнефтью" благодаря росту нефти.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2253,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - 946,23 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 75,0 рубля (+0,4 рубля), на утренней сессии курс опускался до 73,98 руб./$1.

Подорожали акции "Татнефти" (+3,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +1,2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, в расширенные санкционные списки, которые опубликованы на сайте японского МИД во вторник, вошли 94 организации и 48 физических лиц. Санкции вводятся в отношении Росбанка (MOEX: ROSB) (акции во вторник просели на 0,9%) и группы "Вагнер"; в список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли ОАО "Радиоавионика", НПО "Квант", судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр "Звездочка".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс МосБиржи протестировал отметку 2250 пунктов впервые с середины февраля, хотя в торговле наблюдалось небольшое затишье, ряд акций просел в рамках коррекции.

Сильнее рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора ("ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Сургутнефтегаза") на фоне отраслевых новостей и ослабления рубля. Подросли акции "Мобильных телесистем" на фоне ожиданий инвесторов возвращения компании к дивидендным выплатам, и высоковолатильные бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,1%). Расписки TCS Group торговались выше значений прошлой недели, без учета результатов пятницы - введение санкций ЕС пока не сильно повлияло на бумаги банка.

В течение недели индекс Мосбиржи может закрепиться выше отметки 2250 пунктов, четких драйверов для ослабления рынка на данный момент пока не наблюдается, полагает Жильников.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, внешний фон во вторник сопутствовал росту российских акций. Цены на нефть в течение дня росли, настроения на мировых фондовых площадках сохранялись оптимистичные, а санкционная неопределенность ушла. Индекс Мосбиржи сохраняет импульс роста в сторону 2290 пунктов, пробой этой отметки будет означать продолжение роста в рамках среднесрочного восходящего тренда, полагает эксперт.

В середине недели выйдет важная российская статистика: данные по уровню безработицы (за январь), росту реальных заработных плат (за декабрь), объему розничных продаж (за январь).

Американские рынки во вторник движутся вблизи уровней закрытия понедельника, но могут предпринять еще одну попытку роста в отсутствие выхода важной статистики. Тем не менее, общий настрой остается подавленным, что связано с высказываниями чиновников ФРС о необходимости серьезной борьбы с инфляцией, что говорит о сохранении жесткой риторики в отношении денежно-кредитной политики регулятора в ближайшие месяцы.

Поддержку нефти оказали новости о сокращении поставок российской нефти в ЕС. Накануне приостановились поставки нефти из России в Польшу по трубопроводу "Дружба", при этом Германия сообщила, что готова к приостановке транзитной нефти через данный трубопровод. Однако данный тренд неустойчив. На рынке энергоресурсов сохраняются опасения относительно ухода мировой экономики в рецессию, и, как следствие, снижения спроса на нефть из-за продолжающегося повышения процентных ставок мировыми ЦБ, считает эксперт.

Снижение рубля обусловлено завершением очередного налогового периода, а также сохраняющимся инфляционным давлением на фоне роста дефицита бюджета РФ, который в текущем году, по прогнозам правительства, может составить 2% ВВП.

При этом если инфляция начнет снова заметно усиливаться, ЦБ РФ, вероятно, перейдет к повышению ключевой процентной ставки, которая до конца года может достичь 8-8,5%, полагает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи вступает в март на умеренно оптимистичной ноте на фоне ожидаемого ослабления рубля.

Нефтяные компании во вторник показали динамику лучше рынка на фоне повышения сырьевых цен в преддверии запланированного в марте сокращения добычи Россией на 500 тыс. б/с. С 17 марта расписки "РусАгро" (MOEX: AGRO) (+2,3%) войдут в базу расчета индексов МосБиржи и РТС, что предвещает бумагам новые притоки ликвидности.

Надежд на увеличение спроса на нефть в Китае и рисков более ограниченного предложения ценам недостаточно для развития уверенного повышения. В среду Минэнерго США может сообщить о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 440 тыс. баррелей, что было бы позитивно для рынка после предыдущего скачка на 7,65 млн баррелей. Настроения также будут определять данные по деловой активности в Китае за февраль (ожидается рост как в секторе услуг, так и производства).

"Индекс Мосбиржи приостановил рост у ближайшего сопротивления 2255 пунктов, но в целом вступает в март на умеренно позитивной ноте с перспективой возвращения как минимум к февральскому пику 2290 пунктов. Динамика индекса РТС в основном определяется рублем и, ввиду рисков дальнейшего ослабления российской валюты, может быть слабее индикатора Мосбиржи", - полагает аналитик.

Как отмечает ведущий Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, утром во вторник МИД РФ заявил о том, что Россия не намерена выходить из ВТО и МВФ, что, скорее всего, стало значимым драйвером повышения котировок. Также позитивное влияние на российский фондовый рынок оказало укрепление нефтяных цен. Во второй половине дня "бычий" энтузиазм охладили новости о том, что между США и Китаем опять могут возникнуть геополитические разногласия. Кроме того, американский фондовый рынок открылся в "красной зоне".

Среди лидеров роста можно отметить акции биотехнологической компании "ИСКЧ" (+11,5%). Скорее всего, это связано с тем, что данные фишки в середине марта будут включены в индекс широкого рынка "Московской биржи" и индекс акций потребительского рынка, полагает аналитик.

В среду индекс Мосбиржи продолжит двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, ориентир для доллара - 74-76 руб./$1, полагает Мильчакова.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,02%, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,8%), проседают Штаты (индексы теряют 0,03-0,5% во главе с Dow Jones).

Фьючерсный рынок ожидает, что ставка ФРС достигнет пика на уровне 5,4% в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%, отмечает агентство Bloomberg. Повышение ставки ФРС оказывает влияние на все рынки, поскольку, в частности, увеличивает стоимость заимствования в долларах.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растут, но завершают февраль снижением. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $83,77 за баррель (+1,6% и -0,9% в понедельник), апрельская цена WTI - $77,28 за баррель (+2,1% и -0,8% накануне).

Срок биржевого обращения апрельских контрактов Brent истекает с завершением сессии во вторник.

С начала февраля сорт Brent подешевел на 1,5%, WTI - на 3%. Нефтяной рынок завершает в "минусе" четвертый месяц подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также роста запасов нефти в стране при недостаточно быстром восстановлении спроса в Китае.

Сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки ФРС и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезерва также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.

Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+14,7%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+12,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,5%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,1%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,4%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 17 марта включит в базу расчета индекса акций широкого рынка обыкновенные акции ПАО "ДЭК" (MOEX: DVEC) (акции выросли на 1,4%), ПАО "ИСКЧ", ПАО "ТГК-2" и ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+1%), сообщила биржа.

Подешевели акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-1,8% и -3,1% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (-1,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,02 млрд рублей (из них 13,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,36 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,57 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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